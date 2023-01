Burglauer

11:16 Uhr

Gefahren-Schwerpunkt: Wie wird die Autobahnabfahrt der A71 zwischen Münnerstadt und Burglauer sicherer?

Die Autobahnabfahrt der A71 zwischen Münnerstadt und Burglauer ist immer wieder Schauplatz von Unfällen. Das Einfädeln in den Bundesstraßenverkehr ist nicht immer problemlos.

Plus Vorfahrt achten oder lieber einfädeln? Die Autobahnabfahrt zwischen Münnerstadt und Burglauer hat so ihre Tücken. Was sagen die Fachleute dazu? Und haben sie eine Lösung parat?

Von Gerhard Fischer Artikel anhören Shape

Mitte Dezember 2022 sorgte die Autobahnabfahrt der A71 zwischen Münnerstadt und Burglauer wieder einmal für Negativ-Schlagzeilen. Bei einem Frontalzusammenstoß im Bereich des Beschleunigungsstreifens wurden ein Autofahrer und eine Autofahrerin schwer verletzt. Der Unfall ist nicht der erste an dieser Stelle. Er rückt die Verkehrsführung hier wieder in den Fokus, die immer wieder Anlass für Kritik ist.

