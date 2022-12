Halle-Attentäter ist nach Gablingen verlegt worden

Vergangene Woche nahm der Attentäter von Halle im Gefängnis zwei Geiseln. Am Dienstag wurde er nun in die JVA Gablingen bei Augsburg verlegt.

Der Attentäter von Halle, Stephan Balliet, ist am Donnerstagmorgen vom Gefängnis Burg nahe Magdeburg in die JVA Gablingen bei Augsburg verlegt worden. Per Hubschrauber wurde er nach Bayern geflogen.

Die Verlegung ist wohl die Reaktion auf Balliets Fluchtversuch aus der JVA Burg. Am 12. Dezember nahm er dort mit einer selbst gebauten Schuss-Vorrichtung zwei Justiz-Beamte als Geisel. Die Geiselnahme scheiterte jedoch. Balliet wurde von Justizangestellten überwältigt. Auch zuvor hat Balliet immer wieder Fluchtversuche unternommen. Er gilt als schwieriger und unkooperativer Häftling. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Geiselnahme.

Nach Geiselnahme: Attentäter von Halle sitzt nun in der JVA Gablingen

Der Sprecher des Justizministeriums Magdeburg, Danilo Weiser, sagt gegenüber der Bild-Zeitung: "Der Einsatz wurde durch eine Spezialeinheit des Justizvollzugs des Landes Sachsen-Anhalt mit Unterstützung von Spezialkräften der Landespolizei Sachsen-Anhalt sowie der Polizei Bayern durchgeführt."

Die JVA (Justizvollzugsanstalt) Gablingen bei Augsburg. Hier sitzt der Angeklagte B. in U-Haft. Foto: Markus Merk (Archivbild)

Der rechtsextreme Balliet wurde im Dezember 2020 zu lebenslanger Haft und anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Am jüdischen Feiertag Jom Kippur 2019 stürmte er die Synagoge von Halle und plante ein Massaker. Weil er nicht in die Synagoge hineinkam, ermordete er zwei Menschen vor der Synagoge.