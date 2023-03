München

17:00 Uhr

Gegen den Bayern-Trend: Erneut deutlich mehr Judenfeindlichkeit in Unterfranken

Die Zahl dokumentierter judenfeindlicher Vorfälle im Jahr 2022 ist in Unterfranken erneut stark angestiegen. Die Täter kommen laut der Dokumentationsstelle Rias-Bayern längst aus allen Teilen der Gesellschaft.

Von Henry Stern

Beleidigungen, Bedrohungen, Schmierereien: Entgegen dem Bayern-Trend ist 2022 die Anzahl dokumentierter judenfeindlicher Vorfälle in Unterfranken erneut deutlich angestiegen – von 32 im Jahr 2021 auf 58 Fälle. Damit hat sich diese Zahl in der Region seit 2020 mehr als verfünffacht. Bayernweit gab es laut der Dokumentationsstelle Rias-Bayern im vergangenen Jahr 422 bekannte Fälle – nach 456 in 2021. Es wird jedoch mit einer großen Dunkelziffer gerechnet.

Judenfeindliche Vorfälle zunehmend auch "aus der Mitte der Gesellschaft"

Zudem scheint es für offenen Antisemitismus auch in der sogenannten Mitte der Gesellschaft zunehmend weniger Tabus zu geben: "Antisemitismus ist nicht nur Ausdruck von politischen Rändern, sondern existiert in der gesamten Gesellschaft", mahnt Annette Seidel-Arpaci, die Leiterin von Rias-Bayern.

