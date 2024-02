Schweinfurt

04:00 Uhr

Gegen den Staat, für die Landwirtschaft: Wie die Sonntagsdemos in Schweinfurt andere Proteste vereinnahmen wollen

Protestieren in Schweinfurt regelmäßig: Anhängerinnen und Anhänger der Sonntagsdemonstrationen.

Plus Die Mottos der Sonntagsdemos in Schweinfurt variieren ständig, die Organisatoren und Teilnehmer nicht. Wie die Behörden die Entwicklungen einschätzen.

Von Marcel Dinkel

Selten begann ein Jahr wohl so protestreich wie dieses. Neben den Bauernprotesten, die deutschlandweit für Aufsehen sorgten, trieb es in Schweinfurt zuletzt tausende Menschen bei einer Demo gegen Rechts auf die Straße, um gegen die Abschiebungspläne und Migrationsfeindlichkeit der AfD zu protestieren.

Eine Gruppe, die auch in diesem Jahr wieder mit mehreren Aktionen versucht auf sich aufmerksam zu machen, sind die Anhängerinnen und Anhänger der Sonntagsdemonstrationen. Seit Dezember 2021 finden diese in unterschiedlicher Form und mit unterschiedlichen Veranstaltern in Schweinfurt statt.

