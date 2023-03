Würzburg

11:00 Uhr

Gegen Einsamkeit und fehlende Nähe: Wie ist es, bei einer Kuschelparty in Würzburg Fremden nahezukommen?

Plus Kuscheln, Berührungen und Streicheln: Auch in Würzburg finden regelmäßig Kuschelpartys statt. Wie es ist, mit Fremden plötzlich intensiv zu kuscheln – ein Selbstversuch.

Von Gina Thiel Artikel anhören Shape

Welche Menschen gehen zu einer Kuschelparty? Ist es nicht unangenehm, Fremden plötzlich so nah zu sein? Und was passiert, wenn ich mich nicht wohl fühle oder mit einer Person nicht kuscheln möchte? Fragen, die mir in den Kopf schießen, als ich zum ersten Mal von den regelmäßig stattfindenden Kuschelpartys in Würzburg höre.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen