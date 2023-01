Geheimnis gelüftet: Dieser Investor übernimmt 49 Prozent der Anteile bei Würzburger Kickers

Plus Laut Pressemitteilung drohte den Würzburger Kickers der "wirtschaftliche Kollaps". Dieser wurde infolge des Einstiegs des neuen Anteilseigners Akon abgewendet.

Das Geheimnis ist gelüftet: Dominik Möhler, Chef und Inhaber von Trikotsponsor Akon, ist der neue Anteilseigner an der Profifußball AG der Würzburger Kickers. Eines seiner Unternehmen übernimmt die 49 Prozent, die bislang im Besitz der Würzburger Online-Druckerei Flyeralarm waren. Deren Geschäftsführer Thorsten Fischer war bereits im Januar vergangenen Jahres als Aufsichtsratsvorsitzender bei den Kickers zurückgetreten. Die restlichen 51 Prozent der AG bleiben weiterhin im Besitz des Stammvereins. Möhlers Unternehmen, das sich auf Gesundheitsreisen spezialisiert hat, sitzt in Bad Mergentheim. Das Logo ist seit dieser Saison auf der Brust der Kickers-Trikots zu sehen.