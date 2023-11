Geheimnis gelüftet: Zum Faschingsauftakt stellt der Würzburger Elferrat sein neues Prinzenpaar vor

Plus Jetzt ist es raus: Würzburgs neues Prinzenpaar steht fest. Am Samstag wurden Prinzessin Kata Habo und Prinz Phil Ruthmann der Öffentlichkeit vorgestellt.

Es war ein verregneter Tag mit kaltem Wind, aber dennoch ließen sich die Narren vom traditionellen Faschingsauftakt der 1. Karnevalsgesellschaft Elferrat Würzburg nicht vertreiben. Viele Zuschauer und Narren befreundeter Faschingsgesellschaften kamen am Samstag, dem 11.11. auf den Sternplatz in der Würzburger Innenstadt, um die Proklamation des neuen Prinzenpaares zu feiern.

Angeführt vom Spielmannszug der Ranzengarde zogen die Prinzengarde, der Hofstaat und der Elferrat um 11.11 Uhr auf die Bühne. Georg Göbel, Präsident der KaGe Elferrat, freute sich über die vielen Besucher. Mit Dankesworten und Blumen verabschiedete er das bisherige Prinzenpaar Suheib I. "Vom perfekten Glanz" und seine Prinzessin Selina I. Nach zweijähriger Amtszeit gab es für das Paar Riesenapplaus.