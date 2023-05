Geheimnisverrat: Urteil gegen AfD-Landtagsabgeordneten Richard Graupner ist rechtskräftig

Plus In seiner Zeit als Polizist soll der Abgeordnete Dienstgeheimnisse verraten haben. Das Bayerische Oberste Landesgericht bestätigte die Strafe der Schweinfurter Justiz.

Richard Graupner, Abgeordneter der AfD im Maximilianeum in München, ist rechtskräftig wegen der Verletzung von Dienstgeheimnissen verurteilt. Das Bayerische Oberste Landesgericht verwarf die Revision des Angeklagten als unbegründet, wie es vonseiten des Schweinfurter Landgerichts heißt.

Der Fall schlug nicht nur in Schweinfurt, sondern auch in München große Wellen. Graupners Immunität als Landtagsabgeordneter war für die Ermittlungen aufgehoben worden. Im ersten Prozess im Oktober 2021 war der 60-Jährige, der Bezirksvorsitzender der AfD Unterfranken und Fraktionsvorsitzender im Schweinfurter Stadtrat ist, noch freigesprochen worden.