Mühlbach

10.01.2024

Geistesgegenwärtig gehandelt: Erzieherin löscht Kleinbrand im Kindergarten Mühlbach

Plus Kurz nach 15 Uhr am Mittwoch geriet ein Setzkasten mit Klebstoffen in einem Bad Neustädter Kindergarten in Brand. Kinder wurden zum Glück keine verletzt.

Von Ines Renninger

Zahlreiche Rettungskräfte und Feuerwehrwehrleute waren am Mittwoch kurz nach 15 Uhr in Mühlbach im Einsatz: In einem Bastelraum im Kindergarten Mühlbach brannte es. Zum Zeitpunkt des Brandes hielten sich glücklicherweise laut Polizei Bad Neustadt keine Personen in dem Raum auf.

Eine Erzieherin, die den Brand bemerkte, füllte geistesgegenwärtig einen Eimer Wasser und kippte es über das Brandobjekt, so Florian Wetterich von der Polizeiinspektion Bad Neustadt. Etwa zeitgleich wurde der Notruf abgesetzt.

