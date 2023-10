Würzburg/Arnstein

vor 52 Min.

Gekippte Fenster, unverriegelte Terrassentüren: Polizei Unterfranken registriert Zunahme bei Wohnungseinbrüchen

Die überwiegende Zeit der Einbruchdiebstähle wird in Unterfranken in kleineren Gemeinden unter 20.000 Einwohner begangen.

Plus Durch die Garage ins Haus, über den Balkon in die Wohnung: Die Zahl der Einbrüche ist in diesem Jahr deutlich gestiegen. Was gestohlen wird und wie man sich schützt.

Von Gisela Rauch

Dass die Menschen nach überstandenen Pandemiejahren wieder mehr außer Haus, beruflich unterwegs und auf Reisen sind, nutzen Einbrecher offenbar aus: Die Zahl der Einbrüche in Unterfranken geht in diesem Jahr nach nach oben. "Aktuell sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum steigende Fallzahlen bei den Wohnungseinbruchdiebstählen feststellbar", bestätigt Kriminaloberkommissarin Carmen Aufmuth vom Polizeipräsidium Unterfranken.

Dabei seien die Fallzahlen bei den versuchten Wohnungseinbruchsdiebstählen annähernd gleich wie bei den tatsächlich vollendeten. Im Vorjahr lag die Zahl der gemeldeten Wohnungseinbrüche in Unterfranken bei 225 Fällen - in diesem Jahr werden es der Sprecherin zufolge wohl mehr sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

