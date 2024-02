Würzburg

Gelähmt nach Badeunfall im Erlabrunner See: Wie Leichtathlet Florian Büttner sein sportliches Glück wiederfand

Plus Bis heute weiß der 32-Jährige von der TG Würzburg nicht, was ihm 2012 zwei Halswirbel brach. Jetzt sitzt der frühere Hammerwerfer im Rollstuhl – und wirft Keulen.

Von Lukas Eisenhut

Am 1. Mai 2012 geht Florian Büttner seine letzten Schritte. Sie führen ihn in den Erlabrunner Badesee, mit ordentlich Geschwindigkeit, bis ins hüfthohe Wasser. "So, wie man es aus Baywatch kennt", sagt er heute. Dann springt er nach vorne weg, die Arme ausgestreckt, den Kopf dazwischen. Wenig später ist er querschnittsgelähmt. "Irgendwas war im Weg. Keine Ahnung, was das war."

20 Jahre alt war er damals. Jetzt sitzt Florian Büttner an einem kalten Wintermorgen in seinem Rollstuhl auf einer Holzplattform. Mitten in dem Kreis, aus dem auch Hammer- oder Diskuswerfer ihre Sportgeräte gen Himmel schleudern. Während zwei Gänse ein Stück weiter in der Sonne über das Gras watscheln, das im Schatten noch gefroren ist, wirft der 32-Jährige auf dem Sportplatz der TG Würzburg in der Feggrube Keulen meterweit.

