Wargolshausen

11:00 Uhr

Gelassen in der Heizdebatte: Ehepaar Warmuth wohnt seit über 20 Jahren in Deutschlands erstem Strohballenhaus

Plus Eva und Albert Warmuth bauten vor 24 Jahren in Wargolshausen in der Rhön ein energieautarkes Haus aus Stroh. Warum sie ihre Entscheidung nie bereut haben.

Von Markus Büttner

Mit einem zuversichtlichen, freundlichen Lächeln, blauen Haaren und offenen Armen empfängt und verabschiedetet eine überdimensionale Frauenfigur Sonne und Gäste am Wohnhaus von Eva und Albert Warmuth in Wargolshausen. "Gracias a la Vida" (Danke an das Leben) ist der Name der selbstgestalteten Skulptur und vielleicht auf den ersten Blick genauso ungewöhnlich wie der Rest des Hauses.

Denn als Albert und Eva Warmuth vor fast 24 Jahren begannen, ihr Haus am Ortsrand von Wargolshausen zu realisieren, betraten sie baurechtlich völliges Neuland. Als echte Pioniere errichteten sie das nach ihren Angaben erste genehmigte Strohballenhaus Deutschlands – ein besonderes, architektonisches Schmuckstück.

