Geld für die "Letzte Generation": Warum der Hammelburger Hans-Josef Fell die umstrittenen Klimaaktivisten unterstützt

Plus Für den früheren Bundestagsabgeordneten steckt hinter den Protestaktionen blanke Ohnmacht. Er wünscht sich beim Thema Klimaschutz mehr zivilen Ungehorsam.

Sie kleben sich an Straßen fest, blockieren Flughäfen oder werfen Kartoffelbrei auf Kunstwerke: Die Klimaaktivisten- und aktivistinnen der "Letzten Generation" sorgen deutschlandweit für Aufsehen. Manche Politikerinnen und Politiker setzen die Organisation auf eine Stufe mit Terroristen, andere zeigen Verständnis für die Aktionen. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Hans-Josef Fell geht noch einen Schritt weiter: Er unterstützt die Organisation finanziell - und sorgt damit für Diskussionen.