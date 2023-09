Abtswind

Geldautomat in Abtswind gesprengt: Explosion weckte viele Anwohner und verursachte hohen Schaden

Der Geldautomat in der Filiale der Raiffeisenbank Mainschleife-Steigerwald in Abtswind ist in am frühen Montagmorgen gesprengt worden. Der Schaden ist enorm.

Plus Augenzeugen berichten vom Vorgehen der Täter bei der Sprengung eines Geldautomaten in Abtswind. Wie geht es mit der Bank-Filiale weitergeht, ist offen.

Vor zwei Jahren war es der Geldautomat in Castell, vor zwei Monaten der in Rüdenhausen: Jetzt ist in der Nacht auf Montag der Geldautomat der Filiale der Raiffeisenbank Mainschleife-Steigerwald in Abtswind (Lkr. Kitzingen) gesprengt worden.

Mehrere bisher unbekannte Täter hatten den Geldautomaten in der Hauptstraße gegen 4.40 Uhr mit Sprengstoff gesprengt. Das Bayerische Landeskriminalamt in München ermittelt.

