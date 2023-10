Gemeinde Helmstadt klagt nicht gegen die genehmigte Bauschuttdeponie

Plus In der Gemeinde Helmstadt soll eine Deponie der Klasse 1 gebaut werden. Nun hat sich die Gemeinde entschieden: Sie wird nicht gegen die Genehmigung der Deponie klagen.

Eine schwierige Entscheidung hat der Marktgemeinderat Helmstadt (Lkr. Würzburg) an diesem Mittwoch getroffen: Die Gemeinde wird nicht gegen die Genehmigung der Bauschuttdeponie im geplanten Trinkwasserschutzgebiet klagen. Die Deponie liegt im Wassereinzugsgebiet der Zeller Quellen, die etwa 65.000 Menschen in Würzburg mit sauberem Trinkwasser versorgen. Das Gebiet soll bald als Trinkwasserschutzgebiet ausgewiesen werden.

Die geplante Deponie der Klasse 1 (DK 1) beschäftigt die Marktgemeinde schon lange. Auf der geplanten DK1-Deponie dürfen toxisch leicht belastete und mineralische Materialien wie Bodenaushub, Bauschutt, Gleisschotter oder Schlacken entsorgt werden. Zuletzt wurde eine Kanzlei beauftragt zu prüfen, ob eine Klage der Gemeinde gegen die Deponie Aussicht auf Erfolg hätte. Deren Einschätzung wurde nun in der Gemeinderatssitzung verlesen: "Eine Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss hat – nach den uns vorliegenden Unterlagen und Informationen – nur geringe Aussicht auf Erfolg."