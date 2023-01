Anwohner mussten löschen: Brand einer Hecke durch Silvesterrakete hätte schlimmer ausgehen können

Umstehende Feiernde in Gemünden löschten, die Brandverursacher jedoch türmten. In der Nähe des Brandherds wurde ein herausgehobener Gully gefunden.

Der von der Polizei gemeldete Brand einer Thujahecke in der Gemündener Annastraße in der Silvesternacht war nach Schilderungen von Augenzeugen recht dramatisch. Michael Schinzel, Zweiter Vorsitzender der Siedlervereinigung, erzählt, dass er mit Freunden gegenüber gefeiert habe, als das Feuer um kurz nach Mitternacht ausbrach.

Eine Gruppe von acht oder neun Jugendlichen habe in der Nähe an der Ecke Tannenwäldchen/Lustberg gestanden und Feuerwerk abgebrannt. Dabei sei eine Batterie umgefallen und eine Rakete in der Hecke gelandet. Diese habe in kürzester Zeit auf einer Breite von etwa fünf Metern lichterloh gebrannt. Nach seiner Einschätzung seien die Flammen vier, fünf Meter hoch gewesen. Schinzel und seine Bekannten machten sich selbst ans Löschen.

"Ich habe mir nicht vorstellen können, dass wir das gelöscht kriegen", sagt Schinzel. Aber als die Feuerwehr eintraf, habe die Hecke nur noch geglüht, die Feuerwehr habe nur noch ablöschen müssen. Während er mit Freunden Feuerlöscher geholt und eine Löschkette mit Eimern gebildet habe, hätten sich die Jugendlichen, deren Rakete die Hecke in Brand gesteckt hatte, aus dem Staub gemacht, zeigt er sich enttäuscht.

Er wolle den Jugendlichen, darunter ein Pärchen im Weihnachtsmann-Kostüm, nichts Böses, aber sie hätten ruhig für den Schaden geradestehen können, findet er. Ihre Haftpflichtversicherung hätte sich vermutlich darum gekümmert.

Raketen flogen in Richtung von Menschengruppen

Die Jugendlichen hätten erst noch geschaut, wie die Flammen immer höher geschlagen seien, erzählt eine Anwohnerin, dann seien sie davongerannt. "Es war total unkontrolliert", berichtet sie. Eine der Raketen sei zudem auf ihre Gruppe, in der auch Kinder waren, zugeflogen.

Ein weiterer Anwohner berichtet, dass die Raketen aus der Batterie horizontal losgeflogen seien, "und weiter wie Harry". Auch in Richtung seiner Gruppe, in der ebenfalls Kinder dabei waren, sei eine der Raketen geflogen, sodass sie hinter Autos Schutz suchten. Der Brand hätte ganz anders ausgehen können, findet er, zumal etwas hinter der Hecke ein Gartenhaus stehe.

Der Anwohner berichtet außerdem von einem weiteren Punkt, den auch die Feuerwehr in ihrem Bericht vom Einsatz erwähnt: Irgendwer muss in der Nähe einen Gullydeckel aus der Straße herausgehoben haben, den die Feuerwehr oder die Polizei an der Brandstelle gefunden habe. Bei der Größe des Deckels, so die Einschätzung des Anwohners, müssen sich zwei Leute "gut geplagt" haben. Die Feuerwehr berichtet, dass sie den Gullydeckel wieder eingesetzt habe.

Die Polizei Gemünden, die inzwischen auch Fotos von der Gruppe Jugendlicher erhalten hat, bittet um Hinweise unter Tel. (09351) 97410.