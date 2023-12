München

Söder kündigt Gender-Verbot an bayerischen Schulen an: Führt das Gendersternchen bald zu schlechteren Noten?

An Bayerns Schulen war das Gendern nie erlaubt – doch künftig soll es laut Ministerpräsident Söder ausdrücklich verboten werden. Was das für Lehrkräfte und Schüler bedeutet, bleibt jedoch unklar.

Plus In Schulen und Verwaltung soll in Bayern das Gendern künftig verboten sein. Doch was heißt das konkret für Schülerinnen und Schüler? Was bekannt ist – und was nicht.

Von Henry Stern

Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) hat für die Schulen in Bayern ein Gender-Verbot angekündigt. Doch wie könnte das Verbot konkret umgesetzt werden? Was gilt in anderen Bundesländern? Und was meinen Schul-Experten aus Unterfranken dazu?

Was hat Ministerpräsident Söder genau angekündigt und was meint er damit?

In seiner ersten Regierungserklärung nach seiner Wiederwahl kritisierte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in exakt sechs Zeilen die aus seiner Sicht von der Ampel-Regierung in Berlin befeuerte Gender-Debatte. "Haben wir keine anderen Probleme in Deutschland?", fragte er. Und: "Für Bayern kann ich sagen: Mit uns wird es kein verpflichtendes Gendern geben. Im Gegenteil: Wir werden das Gendern in Schule und Verwaltung sogar untersagen."

