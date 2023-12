Würzburg

11:00 Uhr

Genderverbot an Bayerns Schulen: So reagieren Gymnasien und Realschulen in Würzburg auf die Ankündigung von Markus Söder

Würde das angekündigte Genderverbot an bayerischen Schulen den Alltag an Würzburger Gymnasien und Realschulen ändern?

Plus Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat ein Genderverbot für Schulen und Verwaltung angekündigt. Was sagen Schulen aus Würzburg Stadt und Landkreis und was ändert sich?

Von Gina Thiel Artikel anhören Shape

Bierzelt-Gepolter und Populismus – das werfen Kritikerinnen und Kritiker Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gern mal vor. Jüngsten Anlass für Kritik lieferte er in seiner Regierungserklärung Anfang Dezember als er ankündigte, ein Genderverbot an Bayerns Schulen und in der Verwaltung einführen zu wollen.

Für viele kam das überraschend, hatte sich der Politiker noch im September auf X (ehemals Twitter) zum Gendern folgendermaßen geäußert: "Jeder soll es persönlich halten, wie er es will!" Söders plötzlicher Meinungsumschwung wurde viel diskutiert, doch wie sehen es eigentlich diejenigen, die das Verbot künftig betreffen wird – Schulleitungen, Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen