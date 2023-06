Kitzingen

17:00 Uhr

Genervte Autofahrer und Dauerstau auf der B8: Warum sind die Ampeln in Kitzingen gefühlt eigentlich immer Rot?

Plus Vier Kilometer Bundesstraße, acht Ampeln, Tausende verärgerte Pendler täglich: Seit Jahren soll ein Verkehrsrechner das Chaos auf der B8 entwirren. Hat er versagt?

Von Eike Lenz

Es gibt einen Film aus den Siebzigerjahren: Eine entführte U-Bahn rast in irrwitzigem Tempo durch den New Yorker Untergrund. Die Fahrgäste sind in Panik, nur ein älterer Herr bleibt gelassen. Das System, beschwichtigt er, sei so ausgelegt, dass der Zug beim ersten roten Signal automatisch gestoppt werde. "Es gibt nur ein Problem", entgegnet ein anderer Fahrgast. "Die Signale sind alle grün!"

In Kitzingen spielen sich auf den 3,8 Kilometern der B 8 zwischen westlicher und östlicher Stadtgrenze ähnliche Dramen ab. Filmreif sind auch sie. Autofahrer, die rot sehen – und das seit Jahren. Ein Mitglied des Kitzinger Stadtrats beschreibt die Realität entnervt so: "Wir brauchen nicht noch mehr rote Ampeln."

