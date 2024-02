Würzburg

31.01.2024

Genossenschaft verbietet Veröffentlichung: Baupläne im Würzburger Frauenland sorgen für Entsetzen bei Nachbarn

Plus Die Baupläne zum umstrittenen Abriss der Würzburger Frauenlandgenossenschaft liegen vor. Was die Stadt sagt und warum die Pläne nicht veröffentlicht werden dürfen.

Von Aaron Niemeyer

Dass die Würzburger Frauenlandgenossenschaft ein historisches Haus doch nicht sanieren, sondern abreißen will, sorgt im Viertel für Ärger. Nun hat sich Gertrud Heinritz an die Redaktion gewandt. Ihre Familie besitzt eines der benachbarten Häuser und hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften kürzlich die angedachten Baupläne vorgelegt bekommen. Heinritz zeigt sich entsetzt über den Entwurf und sagt: "Es ist eine Schande, was die Stadt Würzburg hier zulässt."

Die Redaktion konnte die Bauzeichnungen einsehen. Eine Veröffentlichung ist nicht möglich, denn auf Anfrage schreibt die Genossenschaft: "Wir widersprechen ausdrücklich der Nutzung aller unserer Dokumente, Fotos, Inhalte und Pläne." Es bleibt also nur eine Beschreibung: Die eingesehenen Pläne erinnern an den inzwischen oftmals gängigen Stil für Neubauten: kastenförmige Grundstruktur, Flachdach, viel Glas. Das Portfolio des Architekturbüros Pöhlmann lässt sich zum Vergleich online unter www.pp-plus.de/projekte einsehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

