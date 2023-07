Rengersbrunn

12.07.2023

Gerissene Lämmer in Rengersbrunn: Ein Wolf kann keine sechs halbjährigen Tiere auf einmal fressen

Plus Die DNA-Untersuchungen zu dem Vorfall in Main-Spessart an Pfingsten sind abgeschlossen. Das Landesamt für Umwelt hat Erklärungsversuche, was mit den Lämmern passiert ist.

Von Björn Kohlhepp

Acht ein halbes Jahr alte Lämmer und damit alle Lämmer der Schafherde hat ein Wolf am Pfingstwochenende in Rengersbrunn gerissen. Jetzt hat das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) bekannt gegeben, dass nach einer Auswertung von DNA-Abstrichen unklar bleibe, welcher Wolf genau zugeschlagen hat. "Die Qualität der Proben ist für eine Individualisierung nicht ausreichend", teilt das LfU auf Anfrage mit.

Zu den Verdächtigen ist etwa eine Wölfin mit der Bezeichnung GW3092f zu zählen, die laut dem Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie am 5. April im angrenzenden hessischen Gutsbezirk Spessart ein Rotwildkalb und am 12. Mai im nahen Schlüchtern zwei Stück Damwild in einem Gatter riss. Außerdem riss ein männlicher Wolf mit der Bezeichnung GW3179m Anfang des Jahres mehrere Schafe im Schlüchterner Ortsteil Elm.

