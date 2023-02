Großheubach

vor 51 Min.

Germany's Next Topmodel: So lief der Auftakt für Leona aus Unterfranken und das sagt sie selbst zu ihrem Auftritt

Leona aus Unterfranken nimmt an "Germany's Next Topmodel" teil. Wie zufrieden ist sie mit ihrem Auftritt?

Plus Am Donnerstag lief die erste Folge der neuen Staffel von "Germany's Next Topmodel" (GNTM). In der Sendung gab Leona aus Großheubach Heidi Klum überraschend Design-Tipps.

Von Christoph Sommer Artikel anhören Shape

Am Ende war die Erleichterung groß: Leona aus Großheubach im Landkreis Miltenberg hat die erste Folge von "Germany's Next Topmodel" überstanden. Für vier andere Kandidatinnen war die Show dagegen gleich schon wieder beendet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .