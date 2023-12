Gerolzhofens CSU-Bürgermeister Thorsten Wozniak singt mit seiner Punkband EIS über Nazis und erwachten Mut

Plus Linke Texte, laute Musik: Die Gerolzhöfer Punkband EIS rockt am 16. Dezember den Volkacher "Dschungel". Für Sänger Thorsten Wozniak ein rein privates Projekt.

Punk ist tot? In Gerolzhofen erwacht er gerade zu neuem Leben. Und zwar in seiner ursprünglichen Form: politisch links, laut, ironisch. Das Erstaunliche daran ist nicht, dass Punk als Musik und Lebenseinstellung schon oft zu Grabe getragen wurde und Spötter gerne darauf verweisen, dass selbst Punk-Ikone John Lydon von den Sex Pistols heute lieber Donald Trump als die Anarchie lobt. Das Erstaunliche im Fall Gerolzhofens ist, dass es CSU-Bürgermeister Thorsten Wozniak ist, der mit seiner alten Band EIS den Punk wieder aufleben lässt.

Dass ihm die Rolle am Mikrofon liegt, ist keine Frage. Das beweist er bei seiner täglichen Arbeit, ob als "Frontmann" des Stadtrats oder bei Veranstaltungen auf der Bühne. Aber der 47-Jährige greift nicht nur dafür zum Mikrofon; auch als Sänger seiner Poprock-Band "A Felony" bei der Geo-Live-Night haben ihn seine Bürgerinnen und Bürger schon erlebt. Das war im Jahr 2015 – und Wozniak war da seit drei Jahren Stadtoberhaupt. Auch beim Gerolzhöfer Weinfest trat er vor einigen Jahren spätabends auf die Bühne und sang – und das war keine Schunkelmusik.