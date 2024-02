Würzburg

Geschäft mit der Liebe in Pattaya: Würzburger Studentin berichtet über einen etwas anderen Valentinstag

Plus Am 14. Februar ist Valentinstag. Eine Würzburger Studentin regt zum Nachdenken über die Liebe an. Was Pattaya in Thailand damit zu tun hat.

Von Katja Glatzer

Eigentlich war der Valentinstag für die Würzburger Studentin Pauline Bullinger bis vergangenes Jahr ein Tag wie jeder andere. "Wir haben das in meiner Familie nie groß thematisiert oder gefeiert", sagt sie. Verändert hat sich ihre Sichtweise im vergangenen Jahr. Denn da lebte die erst 20-Jährige ein halbes Jahr lang in Pattaya an der östlichen Golfküste Thailands.

Sie arbeitete als Volunteer für die gemeinnützige Organisation Tamar Center, die 1999 gegründet wurde und "in einer Stadt voller Rotlichtviertel Hoffnung geben will", heißt es auf der Internetseite der Organisation. Der große Wunsch der Hilfsorganisation sei, den jungen Frauen eine Alternative zum oft verheerenden Job als Barfrau (Anmerkung der Redaktion: ein Job, der sehr oft in die Prostitution mündet) zu bieten, erklärt Pauline Bullinger.

