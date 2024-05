Würzburg/Lohr

11:00 Uhr

Geständnis im Prozess um Mord an einem 14-Jährigen in Lohr – Zwei Verteidiger überraschend entpflichtet

Plus Im Prozess um den Tod eines Jugendlichen in Lohr äußerte sich an diesem Montagvormittag der Angeklagte zur Tat. Gleichzeitig verließen zwei Anwälte das Verteidiger-Team.

Von Manfred Schweidler

Im Prozess um den Mord an einem 14-Jährigen in Lohr (Lkr. Main-Spessart) hat der 15-jährige Angeklagte die Tötung vor Gericht gestanden. Sein Verteidiger Roj Khalaf habe in der nichtöffentlichen Sitzung am Montagmorgen eine entsprechende Erklärung abgegeben. Das erklärte Martina Pfister-Luz, Sprecherin des Gerichts, am Vormittag während einer Unterbrechung der Verhandlung.

Anwalt der Nebenklage: Familie des Opfers erleichtert über Geständnis

Der Angeklagte habe einen Schuss in den Hinterkopf gestanden, so Pfister-Luz. Die Tat im September sei aber nicht geplant gewesen, betonte demnach Verteidiger Khalaf. Das Geständnis wurde auch vonseiten der Nebenklage erleichtert aufgenommen, erklärte der Anwalt der Familie des Opfers, Norman Jacob. Der Vater des Getöteten war am Montag dann der erste Zeuge im Prozess hinter verschlossenen Türen.

