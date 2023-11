Bad Neustadt

04:00 Uhr

Gestiegene Gema-Gebühren: Ertönt noch "Stille Nacht" auf den Rhöner Weihnachtsmärkten?

Plus Die Gema-Gebühren für Weihnachtsmärkte sind extrem gestiegen: Verändert die Preissteigerung die Märkte und wird sie an Weihnachtsmarkt-Besucher weitergegeben?

Von Kai Kunzmann

Einen Glühwein in der Hand und aus dem Lautsprecher vor dem Bratwurststand ist der Weihnachtshit "Last Christmas" zu hören. Zum Besuch der Weihnachts- oder Christkindlmärkte gehört das irgendwie dazu. Doch in diesem Jahr könnte alles anders sein.

Die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, kurz Gema, hat die Rechenformel der anfallenden Gebühren verändert. Bei jedem Lied, das im öffentlichen Raum abgespielt wird und Teil der Gesellschaft ist, verdient die Gema und damit die jeweilige Künstlerin beziehungsweise der Künstler mit. Dadurch wird es nun für Veranstalter und Künstler deutlich teurer. Kosten, die sich auch auf die Besucherinnen und Besucher auswirken oder gar zu musikfreien Märkten führen könnten. Wie reagieren die Macher der Rhöner Weihnachtsmärkte auf die Preissteigerung?

