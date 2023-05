Gewalt gegen Kinder im Kindergarten Willanzheim? Was den Eltern jetzt die größten Sorgen bereitet

Plus Die Krippengruppe der Kita in Willanzheim bleibt nach Gewaltvorwürfen gegen drei Mitarbeiterinnen geschlossen. Die Betreuung der Kinder ist noch nicht gesichert.

Die Eltern sorgen sich um die fehlende Betreuung ihrer Kinder, aber das Problem dahinter ist noch größer: Im katholischen Kindergarten St. Martin in Willanzheim (Lkr. Kitzingen) könnten Erzieherinnen bei Kindern Gewalt angewandt haben und wurden deshalb freigestellt.

Bei einer Info-Versammlung dazu am Freitagabend waren fast alle Familien vertreten, sagte die Elternbeiratsvorsitzende Veronika Endres am Montag auf Nachfrage. Harry Luck, Sprecher des Erzbistums Bamberg, spricht von einer "sehr guten Veranstaltung ohne besondere Aufregung".