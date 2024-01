Landkreis Haßberge

17:00 Uhr

"Gewalt gegen Personen hat nichts mit unseren Protesten zu tun": LSV Bayern zu mutmaßlicher Drohung gegen Landrat

Die Staatsanwaltschaft Bamberg ermittelt wegen Aussagen aus dem Landkreis Haßberge, die in einer Messenger-Gruppe zu den Bauernprotesten versendet wurden (Symbolbild).

Aussagen in einer Chat-Gruppe von "Landwirtschaft verbindet Bayern" richteten sich gegen Haßberge-Landrat Wilhelm Schneider. Die Kripo ermittelt. Was der Verein jetzt sagt.

Der Verein "Landwirtschaft verbindet Bayern" (LSV) distanziert sich von den mutmaßlichen Drohungen, die in einer offiziellen Chat-Gruppe des Bündnisses zu den Bauernprotesten getätigt worden sind. Gewalt gegen Personen habe "nichts mit unseren Protesten zu tun", heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme von diesem Montag. Dies sei "von uns weder gewollt, noch unterstützen wir solche Aufrufe".

Der Verein kritisiert in dem Schreiben auch das Verhalten der Verfasserinnen und Verfasser der Drohungen: "Wie sollen wir unsere vielen Probleme der Landwirtschaft nach außen bringen, wenn einzelne so über die strenge (sic) schlagen und somit uns alle schädigen."

