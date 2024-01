Gewaltfantasien und Drohung in Chat-Gruppe zu Bauernprotesten: Haßberge-Landrat Wilhelm Schneider stellt Anzeige

Plus In einer Messenger-Gruppe von "Landwirtschaft verbindet Bayern" geht es um "Aufhängen", CSU-Politiker Wilhelm Schneider wird bedroht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Die Wut ist groß, doch bislang sind die Bauernproteste weitgehend friedlich verlaufen. Bundesweit legten Landwirtinnen und Landwirte immer wieder den Verkehr lahm und blockierten Autobahnzufahrten- auch in Unterfranken. Der Protest ist bestens organisiert. Zur Vernetzung und Mobilisierung nutzen die Bauernverbände und Vereine soziale Medien und Nachrichtendienste. Doch einigen Mitgliedern dienten diese Gruppen offenbar als Ventil für ihren Frust.

Im Landkreis Haßberge ist dieser Frust im Chat eines Messengerdienstes in Hass umgeschlagen – und vor allem gegen einen Amtsträger gerichtet: Landrat Wilhelm Schneider ( CSU). Der Fall zeigt, wie aufgeladen die Stimmung ist - und wie wenig Gegenwind radikale Aussagen in der Gesellschaft teilweise bekommen.