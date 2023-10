Gewinnspiel für Halloween: Wir verlosen 3x2 Freikarten für das Freizeit-Land Geiselwind

Familien aufgepasst: Wie wäre es mit einem schaurig schönen Besuch im Freizeit-Land Geiselwind? Für Leserinnen und Leser des Main-Post Familien-Newsletters gibt es eine tolle Verlosung!

Die Tage werden kürzer, die Nächte länger: Es ist wieder Zeit für die schaurig schönste Zeit des Jahres. Das Freizeit-Land in Geiselwind (Lkr. Kitzingen) wird zum Grusel-Land und lädt ein zu Bayerns größtem Halloweenevent. Schon jetzt ist der Park mit über 5000 Kürbissen, Strohballen und bis zu zwei Meter hohen gruseligen Figuren dekoriert. Über 120 Attraktionen, sieben Shows und 20 verschiedene Tierarten im Tierpark sorgen für Spaß und Abenteuer für die ganze Familie.

Auch wenn man sich nicht gruseln möchte, ist im Freizeit-Land Geiselwind viel geboten. Diese Attraktionen gibt es beispielsweise noch:

das nostalgische Familienriesenrad, von dem aus man weit über den Park blicken kann,

die Show "Crazy Dogs", bei der vier Pudel allerlei Künststücke zeigen,

der Indoor-Coaster "Drachenhöhle", schnell und dunkel

der Mini-Freefall-Tower, Bauchkribbeln garantiert

"Jacks Versteck" im Land der Piraten, Spaß für Groß und Klein

Für alle, die in den Herbstferien noch Zeit haben, verlost die Main-Post 3x2 Eintrittskarten für das Freizeit-Land Geiselwind. Alles was Sie tun müssen ist, unseren Familien-Newsletter abonnieren. Der Newsletter ist kostenlos und kann jederzeit wieder abbestellt werden. Das Gewinnspiel findet am Donnerstag, 19. Oktober 2023, im aktuellen Newsletter statt.

Karten für Freizeit-Land Geiselwind: Einsendeschluss für das Gewinnspiel ist Sonntag 22. Oktober

Zu gewinnen gibt es je 3x2 Karten für das Freizeit-Land Geiselwind. Einsendeschluss ist Sonntag, 22. Oktober 2023. Alles, was Sie tun müssen, steht am Donnerstag (19. Oktober 2023) in der aktuellen Ausgabe unseres Familien-Newsletters. Die Gewinner werden bis zum 24. Oktober 2023 per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg sowie eine Barauszahlung des Preises ist ausgeschlossen.

Öffnungszeiten: Das Freizeit-Land Geiselwind hat in den Herbstferien täglich von 9.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Extra zu Halloween gibt es die "Spooky Nights", von Samstag, 28. Oktober bis Dienstag, 31. Oktober, hat der Park bis 0 Uhr geöffnet. Im "Vampire Club" darf dann auch getanzt werden.