Würzburg

10:49 Uhr

Giftiger Dampf und heikler Brand: Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Tiefgarage der Posthalle in Würzburg

In der Nacht auf Montag wurde die Feuerwehr Würzburg zu einem Brand in der Tiefgarage der Posthalle gerufen.

Plus In den Lagerräumen der Deutschen Post in Würzburg war Sonntagnacht ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Akkus gerieten in Brand. Warum der Einsatz kein leichter war.

Von Gina Thiel Artikel anhören Shape

Die Berufsfeuerwehr Würzburg wurde Sonntagnacht zu einem besonders heiklen Einsatz gerufen. Gegen 23.40 Uhr wurden die Beamtinnen und Beamten wegen eines Brandes in der Tiefgarage der Posthalle alarmiert. Mehrere Gitterboxen, in denen Lithium-Ionen-Akkus lagerten, hatten angefangen zu brennen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der beißende Rauch bereits auch außerhalb des Posthallengebäudes deutlich sichtbar, wie Dennis Wolz, Pressesprecher der Berufsfeuerwehr Würzburg berichtete. "Die Akku-Dämpfe sind sehr giftig, daher war bei dem Einsatz die anschließende Belüftung der langen Wege unter der Posthalle wichtig." Rund drei Stunden dauerte der Einsatz der Feuerwehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen