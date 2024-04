Iphofen

Gipskonzern Knauf zieht sich überraschend aus Russland zurück: Unternehmen lässt viele Fragen offen

Überraschende Ankündigung am Montag: Der unterfränkische Gipskonzern Knauf aus Iphofen (Lkr. Kitzingen) steigt nun doch aus seinem Russland-Geschäft aus.

Plus Nun also doch: Knauf beendet das Russland-Geschäft. Nach der bisherigen Haltung kommt diese Ankündigung überraschend. Wichtige Details nennt der Konzern aus Iphofen nicht.

Von Jürgen Haug-Peichl

Monatelang hat Knauf beharrlich seine Geschäfte in Russland weitergeführt, nun die überraschende Ankündigung: Der Gipskonzern aus Iphofen bei Kitzingen will sich aus dem international geächteten Land zurückziehen. Das gab das Unternehmen an diesem Montag bekannt.

Die Mitteilung des Konzerns besteht nur aus drei Sätzen, hat aber enorme Wucht: Knauf trennt sich demnach nach gut 30 Jahren von einem Markt, der für den Konzern bis zuletzt eine große Rolle spielte. Nun scheint der öffentliche Druck aber zu groß geworden. Trotz detaillierter Anfragen dieser Redaktion am Montag gab Knauf über die kurze Mitteilung hinaus keine Antworten.

