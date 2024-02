Würzburg

04:00 Uhr

Glitzer, Pailletten und Helau: Als Geflüchteter kam er nach Würzburg– heute näht er Faschingskostüme des Elferrats

Syrer im Einsatz für Fastnacht: Manuel Ibrahim hat seit 2018 seinen eigenen Schneiderladen in der Karmelitenstraße in Würzburg und näht dort häufig auch Faschingskostüme.

Plus Als Manuel Ibrahim 2015 nach Würzburg kam, kannte er Fasching nicht. Heute schneidert er in seinem Laden die Kostüme dafür. Warum sie ihn an seine Heimat Syrien erinnern.

Von Gina Thiel Artikel anhören Shape

Während in ganz Deutschland Debatten über Integration geführt werden, scheint sie in einem kleinen Schneiderladen in der Würzburger Innenstadt im vollen Gange zu sein. Dort, in der Karmelitenstraße, ist das Geschäft von Manuel Ibrahim. Vor neun Jahren war der Schneider mit seiner Reisenähmaschine im Gepäck von Syrien nach Deutschland gekommen. Heute fertigt er Faschingskostüme für den Würzburger Elferrat.

In dem kleinen Laden ist viel los. Immer wieder öffnet sich die Tür, Kundinnen und Kunden kommen, Manu Ibrahim hat fast keine ruhige Minute. Eine junge Frau packt ihre mitgebrachten Kleidungsstücke auf dem Tisch vor ihm aus. "Hier ist der Träger vom Kleid abgegangen", sagt sie. Für den gelernten Schneider. Ibrahim schaut sich die anderen Stücke an, nickt kurz und versichert: "Das machen wir gerne."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen