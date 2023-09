Würzburg

17:11 Uhr

Globaler Klimastreik in Würzburg: 1700 Menschen folgen dem Aufruf von Fridays for Future und gehen auf die Straße

Nach Angaben der Polizei gingen am Freitagnachmittag rund 1700 Menschen in Würzburg für das Klima auf die Straße. Kurzzeitig kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Plus Für den Freitagnachmittag hatte die Klimabewegung Fridays for Future in Würzburg zum globalen Klimastreik aufgerufen. So lief der Demonstrationszug durch die Innenstadt.

Von Gina Thiel, Patrick Wötzel

Die Schlange ist lang, die Schilder sind bunt und die Sprechgesänge laut. Für kurze Zeit bringt der Demozug, der sich am Freitagnachmittag über den Berliner Ring schlängelt, den Verkehr zum Stillstand. "Ihr könnt auch Fahrrad fahr'n, ihr könnt auch Fahrrad fahr'n", rufen die Demonstrantinnen und Demonstranten den wartenden Autofahrern entgegen. Einige reagieren entspannt, andere hupen und lassen den Motor aufheulen. Sie unterstützen den Protest der Klimabewegung nicht.

Anders als die – nach Einschätzungen der Polizei – 1700 Menschen, die dem Aufruf der Würzburger Ortsgruppe von Fridays for Future gefolgt sind. Jedes Jahr am 15. September ruft die Organisation alle Menschen dazu auf, für mehr Klimaschutz zu kämpfen. "Uns ist es wichtig, die breite Masse der Menschen mitzunehmen, denn wir brauchen den gesellschaftlichen Druck auf die Regierung, damit sie endlich handelt", erklärt Anna Kiesler, Pressesprecherin von Fridays for Future Würzburg.

