Bad Königshofen

15.08.2023

Glosse zur Getreideernte: Wenn Landwirte auf "Diebestour" sind - auf dem eigenen Acker

Plus Diebe, die etwas von ihrem Handwerk verstehen, warten immer einen günstigen Moment ab, bevor sie zuschlagen. Vorher beobachten sie ihr mögliches Opfer ganz genau. So können sie am besten herausfinden, welcher Zeitpunkt für die Diebestour am günstigsten ist.

Von Wolfgang Ruck

Auch im Landkreis Rhön-Grabfeld wird momentan viel gestohlen. Allerdings ist das Ganze nicht gesetzeswidrig. Denn die Beute gehört den Dieben selbst. Auch so etwas gibt es. Sie glauben mir wahrscheinlich nicht. Die Rede ist von der Getreideernte im hiesigen Gebiet. Die Körner müssen heuer von den Bauern regelrecht vom Acker gestohlen werden.

