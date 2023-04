Gerolzhofen

29.04.2023

Glosse zur Woche: Polizist aus Gerolzhofen fährt mit Streifenwagen ohne TÜV zur Kontrolle von TÜV-Verstößen

Der Fernsehsender Sat.1 hat während eines Beitrags über das GTI-Treffen am 16. April in Münnerstadt davon berichtet, dass einer der eingesetzten Streifenwagen keinen gültigen TÜV hatte. Das Polizeiauto gehört zur Polizeidienststelle in Gerolzhofen.

Plus Ausrechnet während einer Kontrollaktion von Auto-Tunern wird bekannt: Eines der eingesetzten Polizeiautos hat selbst die Frist zur Hauptuntersuchung überzogen.

Von Michael Mößlein

Mal ganz ehrlich: Wer kontrolliert, bevor er mit einem Dienstwagen losfährt, ob dieser noch eine gültige TÜV-Plakette hat? Das sind wohl die Allerwenigsten. Ebenso klar ist aber auch, dass alle, die sich darauf verlassen, dass andere die fällige Hauptuntersuchung im Blick haben, ein Stück weit blauäugig unterwegs sind.

Dies kann jetzt ein blau uniformierter Beamter der Polizeidienststelle in Gerolzhofen nur bestätigen. Er hat neulich sein Lehrgeld in Sachen TÜV bezahlt. Und er darf sich zudem über mangelnde Schadenfreude anderer im Nachklang nicht beklagen. Was nachvollziehbar ist.

