Würzburg

04:00 Uhr

"Glücksspielsucht tritt in allen Bevölkerungsschichten auf": Woran man erkennt, dass jemand spielsüchtig ist

Plus Sportwetten, Automaten, Poker: Die Gefahr, in eine Abhängigkeit zu rutschen, besteht bei jedem Glücksspiel. Was Betroffene und Angehörige wissen sollten.

Von Dorothea Fischer Artikel anhören Shape

Glücksspiel kann süchtig machen. Dieser Satz beendet Werbespots für Lottospiele und Sportwetten. Die Präventionskampagnen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) weisen zwar auf Gefahren hin, dennoch werden viele Menschen glücksspielsüchtig. Beim Verein Condrobs in München kümmert sich der Sozialpädagoge Benjamin Klenke um Glücksspielsüchtige. Im Interview erklärt er, wie Menschen in die Abhängigkeit geraten und wo sich Betroffene sowie Angehörige Unterstützung holen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

