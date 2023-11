Glühwein auf dem Würzburger Weihnachtsmarkt 2023: So viel kostet eine Tasse in diesem Jahr

Plus Der Preis für eine Tasse Glühwein hängt von verschiedenen Faktoren ab. Welche mit reinspielen und welche Sorte die Würzburgerinnen und Würzburger am liebsten trinken.

Am 1. Dezember eröffnet der Würzburger Weihnachtsmarkt und lädt wieder dazu ein, durch seine kleinen Gassen zu schlendern und an zahlreichen Holzbuden Handwerkskunst und kulinarische Köstlichkeiten zu entdecken. Bei diesem Ereignis darf für Viele eins nicht fehlen: Glühwein.

Während 2019 eine 0,2-Liter-Tasse des beliebten roten oder weißen Gewürzweins noch 3,50 Euro kostete, stieg der Preis im vergangenen Jahr auf 4 Euro. So manche Fans des Heißgetränks mögen sich nun fragen, ob sie auch in diesem Jahr mit einer Preiserhöhung rechnen müssen und besser mehr Bargeld einstecken sollten als früher.