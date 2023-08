Lülsfeld/Schweinfurt

"Go&Change"-Guru festgenommen: Drei Monate später suchen die Behörden noch immer nach einem Kind

Eingang zur Gemeinschaft "Go&Change": Mitte Mai 2023 durchsuchte die Polizei das ehemalige Kloster in Lülsfeld (Lkr. Schweinfurt) und nahm danach einen 41-Jährigen fest.

Plus Der Kopf der Gemeinschaft aus Lülsfeld sitzt weiter in Untersuchungshaft, ein kleines Kind ist weiterhin verschwunden. Ein Familiengericht hat dazu nun ein Urteil gefällt.

Am 18. Mai 2023 ist der Kopf der umstrittenen Gemeinschaft "Go&Change", die in Lülsfeld (Lkr. Schweinfurt) ein ehemaliges Kloster bewohnt, festgenommen worden. Er wird beschuldigt, eine junge Frau schwer verletzt und vergewaltigt zu haben. Seitdem suchen die Behörden auch nach einem Kind, das in der Gemeinschaft gelebt hat.

Auch drei Monate später ist der Aufenthaltsort des Kindes unbekannt, heißt es aus dem Polizeipräsidium Unterfranken und dem Landratsamt Schweinfurt auf Anfrage der Redaktion. Inzwischen habe ein Familiengericht die Vormundschaft für das Kind auf das Jugendamt des Landkreises Schweinfurt übertragen, teilt ein Sprecher des Landratsamtes mit. Und weiter: "Gegen die Entscheidung haben die Eltern Rechtsmittel eingelegt, über die noch nicht entschieden ist."

