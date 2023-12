Arnstein

30.12.2023

Goldener Engel: Das älteste Gasthaus Arnsteins schließt, auch Franz Josef Strauß war hier Gast

Plus Seit fast 140 Jahren ist das Gasthaus im Besitz der Familie Weichsel. Jetzt schließt die Arnsteiner Institution für immer ihre Pforten, weil sich kein Nachfolger findet. Dabei war es sogar im Playboy.

Von Günter Roth Artikel anhören Shape

Es ist das älteste noch bestehende Gasthaus in Arnstein und seit fast 140 Jahren im Besitz der Familie von Manfred und Monika Weichsel, die den "Goldenen Engel" gemeinsam mit der Schwester Ingeborg seit 1994 führen. Das in jeder Hinsicht ortsbildprägende Anwesen ist auch eine herausragende gastronomische Institution in der Stadt. Aus der gesamten Region und sogar aus dem Allgäu kamen die Gäste regelmäßig zum Forellen-Essen, zum weithin bekannten Wild von heimischen Jägern und den beliebten Spargelgerichten. Doch mit diesem Jahr schließt der "Engel" für immer seine Gaststubentür, denn die Familie Weichsel geht in den Ruhestand und ein Nachfolger konnte sich leider nicht finden.

Das Gasthaus "Zum Goldenen Engel" strahlt in der Tat in einzigartiger Weise den Charme und die Atmosphäre uralter fränkischer Wirtshaustradition aus: Die schwere Eichentür mit der geschnitzten Kassettenfüllung empfängt die Gäste. Dahinter ein dunkler Flur mit einer ganz besonderen Tür zu einer Kabine, die es heute nirgendwo mehr gibt: Hier stand einst das Telefon – das einzige im Haus und auch das einzige in der gesamten Nachbarschaft. Seitab die Gaststube mit schwerem knarzenden Holzboden und der vertäfelten Wand.

