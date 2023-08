Aschach

04:00 Uhr

Goodbye Deutschland! Familie Wassmer zieht es von Aschach nach Madagaskar: Fast 8000 Kilometer in die neue Heimat

Plus Sandra und Daniel Wassmer leben ihren Traum: Das Ehepaar wandert nach Madagaskar aus. Wie das mit zwei kleinen Töchtern funktionieren soll und welche Hürden es gibt.

Es dürfte für viele Menschen in Deutschland ein kleiner oder auch größerer Traum sein: Jeden Morgen am Strand aufwachen, das Meeresrauschen in den Ohren. Statt unter die Dusche zur Erfrischung in den Ozean springen. Das Leben genießen, im Hier und Jetzt. Für die Wassmers, das sind Sandra und Daniel mit ihren drei und sieben Jahre alten Töchtern, ist dieser Traum bald gelebte Realität.

Die Familie aus dem Landkreis Bad Kissingen sitzt auf gepackten Koffern. Ende August geht der Flieger, dann beginnt ihr neues Leben. Fernab von Bayern, Deutschland, sogar von Europa: in Madagaskar, dem Inselstaat vor der afrikanischen Südostküste im Indischen Ozean, fast 8000 Kilometer entfernt von Aschach.

