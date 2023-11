Lohr

17:00 Uhr

Grabschändung: Ein liebevoll gestaltetes Grab in Lohr wurde abgeräumt, weil es als unordentlich empfunden wurde

Plus Jahrelang hat Witwe Kathrin Hock von überall her Dinge für das Grab zusammengetragen. Jetzt ist sie schockiert vom Vorgehen eines Unbekannten. Sie hat auch schon jemandem in Verdacht.

Von Bianca Löbbert

Als Kathrin Hock ein Foto auf ihrem Handy öffnet, trifft sie der Schlag. Das Grab ihres Mannes: abgeräumt. Alles, was Hock in den vergangenen 25 Jahren auf vielen Auslandsreisen als Souvenirs gesammelt hat, Pflanzen, Steine, Gegenstände, die sie mit ihrem Mann verbindet, der vor fast genau 25 Jahren verstorben ist: weg. Für die 56-Jährige steht fest: "Das ist Grabschändung. Ich verstehe nicht, wie man so etwas machen kann."

Die Lohrerin arbeitet unter der Woche beim THW in Stuttgart, an den Wochenenden ist sie eigentlich immer in ihrer Heimat Lohr – dort, wo sich auch die letzte Ruhestätte ihres Mannes Udo befindet. Am Samstag, 21. Oktober, sei zumindest bis 13.30 Uhr das Grab auf dem Lohrer Hauptfriedhof noch in seinem ursprünglichen Zustand gewesen. Zugegeben, kein Standardgrab für Lohrer Verhältnisse, sagt Hock selbst. Aber genau so habe sie – und auch ihr Mann – es gewollt.

