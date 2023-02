Grafenrheinfelderin bei Datingshow: Findet Julia bei "First Dates Hotel" die große Liebe?

Von Grafenrheinfeld nach Mallorca – Julia datet im TV bei "First Dates Hotel" Carlo aus Nürnberg. Warum das Date einige Überraschungen für die Fränkin bereithält.

Wie viele Lippenstifte braucht es für ein erstes Date? Wenn es nach Julia aus Grafenrheinfeld ginge, wäre die richtige Antwort wohl "vier". Denn genau so viele hat die 30-jährige Wirtschaftsingenieurin im Gepäck, als sie in der dritten Folge der neuen Staffel First Dates Hotel im TV auf ihr Blind Date Carlo trifft.

"Ich sammel super gern Lippenstifte und Nagellacke", gesteht Julia den Zuschauerinnen und Zuschauern. "Mich gibt es eigentlich nie unlackiert. Das gehört zu mir, das bin ich", sagt sie und hält lachend ihre rotlackierten Fingernägel in die Kamera.

Auch von ihrem Traummann hat die Fränkin genaue Vorstellungen: Gerne darf es ein Dreitagebart sein, auch gepflegt soll er sein, die Haarfarbe spielt hingegen keine Rolle – nur nicht unbedingt rot, denn die roten Haare brächte sie ja bereits selbst mit in die Beziehung. Alles in allem: Julia wünscht sich jemanden zum ankommen. "Verheiratet, Haus, Kind – am besten in der Reihenfolge", verrät sie ihre Zukunftspläne.

"Da gab es kein Zurück mehr": Für Julia ging es zu den Dreharbeiten auf Mallorca

In der Vergangenheit sei es mit den Männern nämlich eher mäßig gelaufen. Die letzte Beziehung scheiterte, weil es an Kommunikation fehlte. Und auch so habe es bisher einfach nicht so recht klappen wollen. "Ich lerne relativ schwierig Männer kennen", sagt Julia.

Die Idee ihrer Patin, den Traummann bei First Dates Hotel im TV zu suchen, habe sie dennoch erst einmal belächelt – beworben hat sie sich letztlich dann aber doch. "Eigentlich haben wir das ein bisschen aus Jux und Tollerei gemacht. Niemand hat wirklich damit gerechnet, dass das weitergeht", sagt die Grafenrheinfelderin. Bis dann im August 2022 der Anruf der Produktionsfirma kam: Julia ist als Kandidatin bei First Dates Hotel dabei.

"Da gab es kein Zurück mehr. Da war klar, ich zieh das jetzt durch, schalte den Kopf aus wage mal ein Abenteuer", erinnert sich die Fränkin. Als Kandidatin durfte sie für die Dreharbeiten in ein Hotel auf Mallorca einchecken und dort auf einem Blind Date ihren potentiellen Traumpartner Carlo kennenlernen.

Das Geschenk von "Chaos-Carlo" aus Nürnberg sorgt für Verwirrung

Sitzen die Haare richtig? Wie steht es um den Körpergeruch? Und vor dem Datingpartner zu stolpern käme auch wirklich ganz schlecht. Vor ihrem ersten Aufeinandertreffen mit Carlo ging Julia dann so einiges durch den Kopf. "Ich war mega nervös", erinnert sie sich.

Doch bereits nach wenigen Minuten mit "Chaos-Carlo", wie der 34-jährige Erzieher aus Nürnberg sich selbst nennt, sei die Nervosität wie weggeblasen gewesen. Nicht nur, weil Carlo ebenfalls aus dem schönen Franken stammt. Für Julia eine Erleichterung: "Mein erster Gedanke war: Sehr gut, der versteht mich, ich muss mich also nicht umstellen mit meinem Dialekt", sagt sie und lacht.

Dem guten ersten Eindruck tat dann auch Carlos Willkommensgeschenk keinen Abbruch mehr: Er überreichte Julia eine leere Nürnberger Lebkuchendose – der Inhalt sei seinem Hunger auf der Reise zum Opfer gefallen, gesteht der 34-Jährige in der Show. Als Wiedergutmachung lädt er die Grafenrheinfelderin zu einer Stadtführung und Lebkuchen in seine Heimat Nürnberg ein. "Das fand ich super lieb von ihm", sagt Julia.

Auch dass Carlo weder einen Führerschein noch Erfahrung mit festen Beziehungen besitzt, ist für Julia kein Ausschlusskriterium. "Ich komme vom Dorf, da war es für mich nie eine Option, keinen Führerschein zu haben. In der Stadt ist das aber vielleicht was anderes", sagt sie.

Das erste Date verläuft gut. Die beiden verstehen sich blendend. "Wir haben so viel gelacht und geredet, es gab keine komischen Schweigeminuten – die Zeit ist richtig verflogen", sagt Julia. Schnell ist deshalb für beide klar: Es soll ein zweites Treffen geben. Darüber kann Julia bisher aber nur so viel verraten: "Da war auf jeden Fall Adrenalin dabei."

Zu sehen ist das zweite Date von Julia und Carlos am Montag, 27. Februar, auf VOX. Alle Folgen lassen sich auch online bei TVNOW streamen.