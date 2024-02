Haßfurt/Schweinfurt/Würzburg

Grippewelle hat zur Faschingszeit Unterfranken erreicht: "Unsere Infekt-Praxis explodiert"

"Die Menschen sind wirklich krank": Bundesweit rollt die Grippewelle und auch in Unterfranken stecken sich immer mehr Menschen mit Influenzaviren an.

Plus In Unterfranken steigt die Zahl der Influenza-Fälle, viele Praxen ächzen schon unter dem Ansturm. Wie heftig wird die Welle – und wie schwer verlaufen die Infektionen?

Von Susanne Schmitt

Fieber, Husten, Gelenkschmerzen: Die Grippe-Welle rollt – bundesweit. Das Robert Koch-Institut ( RKI) geht derzeit von etwa 6,1 Millionen akuten Atemwegserkrankungen in der Bevölkerung aus - vor allem die Zahl der Influenza- und RSV-Fälle steigt. Auch in Unterfranken stecken sich immer mehr Menschen mit Influenzaviren an. Einige Kinder- und Hausarztpraxen ächzen bereits unter der Zahl der infizierten Patienten, hinzu kommen verstärkt Krankheitsfälle beim Personal. Die Befürchtung: Nach den Faschingstagen könnte der Ansturm noch zunehmen.

"Unsere Infekt-Praxis explodiert", warnt Dr. Mohammad Ahmadi, unterfränkischer Bezirksvorsitzender des Bayerischen Hausärzteverbands. Am Rosenmontag habe er vormittags fast pausenlos Patienten mit Grippesymptomen behandelt. "Es ist enorm viel los – und die Menschen sind wirklich krank."

