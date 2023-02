Skispringen der Männer in Willingen heute: TV-Übertragung und Live-Stream in der ARD, Eurosport, ORF (3.2.2023) - Zeitplan und Programm

Am Wochenende steht in Willingen der Weltcup im Skispringen 2023 der Männer an. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung im TV und im Livestream.

Wann ist Skispringen in Willingen 2023? Nach dem Skifliegen am Kulm steht an diesem Wochenende der Skisprung-Weltcup in Willingen 2023 an. Am Kulm konnten sich die Skispringer bereits auf die Großschanze in der hessischen Gemeinde vorbereiten. Denn die dortige Mühlenkopfschanze ist die höchste Skisprungschanze der Welt, nur einige Skiflugschanzen sind noch höher. Die Großschanze im Strycktal misst eine Hillsize von 147 Metern.

Wann gibt es Skispringen im Fernsehen? Wann gehen die Skispringer heute an den Start? Hier alle News zur TV-Übertragung heute, Live-Stream, Ausstrahlung des Skispringen in Willigen 2023.

Skispringen heute live in Willingen an der Mühlenkopfschanze: Zeitplan, Sender und TV-Termine im Überblick

Sonntag, 5.2.2023 - Qualifikationen und Einzel-Weltcups 14.30 Uhr: Qualifikation 16 Uhr: 2. Skispringen in Willingen der Männer (1. und 2. Wertungsdurchgang) Fernsehen: live in der ARD und auf ORF 1 Livestream: ARD Sportschau live Mediathek, eurosport.de, DAZN, Joyn (letztere drei kostenpflichtig)

Samstag, 4.2.2023 - Einzel-Weltcups 15 Uhr: Probedurchgang 16.10 Uhr: 1. Skispringen in Willigen der Männer (1. und 2. Wertungsdurchgang) Fernsehen: live in der ARD auf Eurosport 1 und auf ORF 1 Livestream: ARD Sportschau live Mediathek, eurosport.de, DAZN, Joyn (letztere drei kostenpflichtig)

Freitag, 3.2.2023 - Training, Qualifikation und Mixed-Weltcup 13.15 Uhr: offizielles Training 16 Uhr: Mixed-Weltcup 18.15 Uhr: Qualifikation Fernsehen: live in der ARD, auf Eurosport 1 und auf ORF 1 Livestream: ARD Sportschau live Mediathek, eurosport.de, DAZN, Joyn (letztere drei kostenpflichtig)



Vor den Wettkämpfen der Männer müssen die Skispringerinnen in Willingen ran. Alle Infos zum Zeitplan und TV-Übertragung des Skispringen der Frauen finden Sie hier.

Willingen: Skispringen heute live im Fernsehen und TV-Stream

Die Wettkämpfe im Skispringen heute in Willingen werden also live und kostenlos im Free-TV gezeigt. Auch einen Livestream gibt es im Internet unter www.sportschau.de/streams sowie auf den privaten Streaming-Diensten eurosport.de, Joyn PLUS+, DAZN (alle kostenpflichtig). Der bekannte Eurosport Player wurde zum 13. Januar eingestellt. Wer ein Abonnement über Eurosportplayer.com abgeschlossen hat, meldet sich mit denselben Zugangsdaten bei Eurosport.de an.

Gesamtweltcup im Skispringen 2022/23: Halvor Egner Granerud aktuell Weltcup-Führender

Nach 18 von 32 Wettkämpfen im Skisprung-Weltcup der Saison 2022/23 hat in der Gesamtwertung aktuell der Norweger Halvor Egner Granerud (1316 Punkte) die Nase vorn. Auf Platz 2 steht aktuell Dawid Kubacki (1204 Punkte) aus Polen. Anze Lanisek (990 Punkte) aus Slowenien steht auf dem dritten Platz. Bester Deutscher im Gesamtweltcup ist derzeit Andreas Wellinger (Ruhpolding), der mit 413 Punkten auf Rang 10 steht. Die anderen deutschen Skispringer belegen folgende Plätze:

15. Karl Geiger (Oberstdorf), 314 Punkte

17. Markus Eisenbichler (Siegsdorf), 281 Punkte

24. Pius Paschke (Kiefersfelden), 164 Punkte

25. Constantin Schmid (Oberaudorf), 159 Punkte

26. Stephan Leyhe (Willingen), 136 Punkte

32. Philipp Raimund (Oberstdorf), 101 Punkte

60. Felix Hoffmann (Suhl), 3 Punkte