13:34 Uhr

Polizei vermutet Buttersäure-Attacke: Großeinsatz der Feuerwehr im Kaufhaus Wöhrl in Würzburg beendet

Wegen eines Gefahrstoffaustritts musste das Kaufhaus Wöhrl in der Würzburger Innenstadt am Donnerstagmittag geräumt werden.

Von Ernst Lauterbach, Gina Thiel

Ein Großeinsatz von Feuerwehren und Rettungsdiensten sorgte am Donnerstagmittag für Aufsehen in der Würzburger Innenstadt. Der Einsatzleitstelle war im Kaufhaus Wöhrl am Grafeneckart ein Gefahrstoffaustritt gemeldet worden. Die Einsatzkräfte begannen umgehend mit der Evakuierung der rund 300 Kundinnen und Kunden des Kaufhauses, erklärte Carmen Aufmuth, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Unterfranken.

Auslöser für den Einsatz war ein ungewöhnlich starker Geruch, der im Kaufhaus zu vernehmen war. "Es könnte sich wohl um Buttersäure handeln", erklärte Aufmuth gegenüber dieser Redaktion. Später konnten die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Würzburg und der Freiwilligen Feuerwehr Würzburg einen Fußabtreter ausfindig machen, der im Bereich des Seiteneingangs zur Alten Mainbrücke lag, erklärte Polizeipressesprecher Enrico Ball später.

