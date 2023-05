Herschfeld

vor 26 Min.

Großbrand und Explosionen in Herschfeld bei Bad Neustadt: Helfer retten 100 Kühe und Kälber aus brennendem Stall

Auf einem Aussiedlerhof in Herschfeld kam es am späten Montagabend zu einem Großbrand.

Plus Zwei Menschen erlitten leichte Rauchvergiftungen. Die Polizei spricht von einem Millionenschaden, die Kripo ermittelt jetzt zur Ursache.

Von Hanns Friedrich, Manfred Schweidler Artikel anhören Shape

Bis weit nach Mitternacht dauerten am Montagmorgen Löscharbeiten wegen eines Großbrands in einem Aussiedlerhof in Herschfeld bei Bad Neustadt (Lkr. Rhön-Grabfeld). An die 300 Einsatzkräfte von Feuerwehr, BRK-Rettungsdienst, Technisches Hilfswerk und der Polizei waren vor Ort. Die Helfer konnten rund 100 Rinder und Kälber, die in einem Stall im hinteren Teil des brennenden Gebäudes untergebracht waren, retten. Tierärzte kümmerten sich um sie.

Feuerwehren aus Rhön-Grabfeld verhinderten ein Übergreifen der Flammen

Das Großaufgebot der Feuerwehr verhinderte, so ein, Polizeisprecher, ein Übergreifen auf weitere Gebäude und brachte den Brand unter Kontrolle. Zwei Menschen wurden durch Rauchgasinhalation leicht verletzt und durch den Rettungsdienst behandelt. Gegen 1 Uhr konnte dann der Großteil der Einsatzkräfte zurückgezogen werden und vorsichtig Entwarnung gegeben werden. Vor Ort blieben Feuerwehren als Brandwache.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen