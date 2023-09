Großdemo in Schweinfurt: Rund 1000 Menschen wollen "den grünen Wahnsinn stoppen"

Plus Die Redner aus dem Querdenker- und Verschwörungs-Milieu hetzen am Mikrofon gegen Medien und Politik. Auch Funktionäre der AfD und der Basis sind vertreten.

Der Andrang ist groß. Wer am Sonntagmittag den Mainkai in Schweinfurt entlangspaziert, trifft hier auf der Street-Food-Meile hunderte Menschen, die bei sonnigen 17 Grad mexikanische Burritos und andere kulinarische Leckerbissen genießen. Viel Essen bei sichtlich zufriedener Miene. Weitaus unzufriedener geht es dagegen keine 400 Meter weiter zeitgleich auf dem Schweinfurter Marktplatz zu. Dort findet eine Großdemonstration statt unter dem Motto "Franken steht zusammen! Mittelstand retten – Grünen Wahnsinn stoppen!"

Es sind doppelt so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer als erwartet wurden. Rund 1000 Menschen haben sich nach Angaben der Polizei auf dem Marktplatz versammelt, um gegen "grünen Wahnsinn" und die "sozialistische Einheitspartei Deutschlands" zu demonstrieren. Neben einer mobilen Bühne samt Lautsprecheranlage waren mehrere regierungskritische Infostände, ein Fahrzeug des österreichischen rechtsalternativen Nachrichtensenders AUF 1 sowie Parteistände der AfD und der Basis aufgebaut.