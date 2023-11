Würzburg

17:00 Uhr

Große Baustelle mitten in der Innenstadt von Würzburg: Was soll zwischen Rathaus und Alter Mainbrücke entstehen?

Plus Am Grafeneckart in Würzburg soll etwas Neues entstehen. Die Bauarbeiten dazu sind bereits im vollen Gange. Doch was plant die Stadt für den Platz am Vierröhrenbrunnen?

Von Gina Thiel Artikel anhören Shape

Es wird gebaggert und gehämmert am Grafeneckart in Würzburg. Aktuell ist der Bereich der Karmelitenstraße zwischen den Rathaus-Arcaden und der Alten Mainbrücke eine riesige Baustelle. Nicht nur der Taxistand, sondern auch der Stellplatz für viele Fahrräder ist verschwunden. Doch was soll dort künftig entstehen?

Der Beschluss darüber war bereits im Jahr 2021 im Ausschuss für Planung, Umwelt und Mobilität (Puma) gefasst worden. Ziel war es, die touristisch wenig attraktive Ecke umzugestalten und gleichzeitig den engen Verkehrsraum für Taxen, Radler und Autofahrerinnen und -fahrer zu entzerren. Denn in der Vergangenheit kam es immer wieder zu brenzligen Situationen zwischen den Verkehrsteilnehmern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen