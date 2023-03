Schweinfurt

04:00 Uhr

Beharrlich und unnachgiebig: Schweinfurter Schulleiter Harald Bauer, der bundesweit in den Schlagzeilen war, hört auf

Zwölf Jahre lang leitete Harald Bauer (links) die Fachober- und die Berufsoberschule (FOS/BOS) in Schweinfurt. Nun übergibt er das Zepter an seinen bisheriger Stellvertreter Ralf Prosch.

Plus Abitur-Debakel, Raumnot und Pandemie: Schulleiter Harald Bauer hat vieles erlebt in seinem Leben als Schweinfurter Schulleiter. Warum ihn der Abschied schmerzt.

Von Marcel Dinkel

Was haben Franz Josef Strauß und Harald Bauer gemeinsam? "Hätten wir die Verabschiedung von Strauß hier in Schweinfurt organisieren müssen, wären die Feierlichkeiten nicht opulenter ausgefallen", eröffnet Oberbürgermeister Sebastian Remelé ( CSU) seine Rede an der Verabschiedungsfeier des langjährigen Schulleiters der Friedrich-Fischer-Schule Schweinfurt (FOS/BOS), Harald Bauer, in der Rathausdiele.

